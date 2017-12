TASR

Dnes o 09:58 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Vianoce prinášajú na obrazovky premiéru epopeje Mária Terézia

Dvojdielna historická epopeja vznikla k 300. výročiu narodenia rakúskej cisárovnej, uhorskej a českej kráľovnej, panovníčky Rakúsko-Uhorskej monarchie.

Na archívnej snímke riaditeľ vývoja relácií a programových formátov Českej televízie Jan Maxa počas prezentácie výpravnej koprodukčnej minisérie Mária Terézia, ktorú pripravujú štyri verejnoprávne televízie - Česká televízia, rakúska ORF, maďarská MTVA a slovenská RTVS. — Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 25. decembra (TASR) - Projekt Mária Terézia - výsledok koprodukčnej spolupráce štyroch stredoeurópskych televízií českej ČT, maďarskej MTVA, rakúskej ORF a slovenskej RTVS uvidia diváci na Slovensku v premiére na Prvý a Druhý sviatok vianočný. Dvojdielna historická epopeja vznikla k 300. výročiu narodenia rakúskej cisárovnej, uhorskej a českej kráľovnej, panovníčky Rakúsko-Uhorskej monarchie. "Nielen v tomto filme sa všetko točilo okolo Márie Terézie, bolo to tak i v histórii. František Štefan bol úplne vyradený z politických záležitostí, nemohol do ničoho veľa hovoriť, dokonca si z neho na dvore zo začiatku robili trošku srandu," uviedol pre TASR český herec Vojtěch Kotek, ktorý v unikátnom koprodukčnom projekte stvárňuje Františka Štefana Lotrinského, detskú lásku a neskôr manžela slávnej panovníčky.

"Mne sa na ňom páčilo, že frustráciu, ktorú mohol pociťovať, a svoju energiu nasmeroval do biznisu. Začal podnikať a stal sa jedným z najbohatších ľudí svojej doby," doplnil k postave, ktorá sa do dejín zapísala i zakladaním manufaktúr. "Vyrábal látky, keramiku a neskôr, o čom náš film nerozpráva, pretože na časovej priamke končí o niečo skôr, sa dokonca stal takým ministrom financií, keď ho Mária začala brať vážne po tejto stránke. Hovorí sa, že i celý rad ekonomických reforiem je z jeho hlavy, aj keď sú mu uprené."

Manžel Márie Terézie podľa Koteka do prostredia striktného a škrobeného habsburského dvora príliš nezapadal. "Svojou francúzskou náturou bol viac bohémom, miloval život a chcel si ho užiť, to mi na ňom bolo veľmi sympatické." Film Mária Terézia nemá byť presným a verným historickým záznamom, v televíznych divákoch má počas vianočných sviatkov vyvolať nezabudnuteľný zážitok aj preto, že prináša "love story". Miloval teda František Štefan svoju manželku? "Aj historické pramene hovoria o tom, že to bol skutočne jeden z mála zväzkov, ktorý bol naozaj z lásky. Ja tomu rád verím, mne sa tento príbeh páči," priznal Kotek. Zároveň však pripustil, že vzhľadom na to, aké zložité to v tej dobe bolo a aké zložité to mala Mária Terézia, tak sa jej manžel venoval aj iným záľubám, možno i ženám. "V každom prípade vrúcna láska medzi nimi skutočne bola. Mária Terézia po tom, čo František Štefan zomrel, už nikdy nevyzliekla čierne šaty, do konca života za neho držala smútok."

Vo výpravnom filme o jednej z najvýznamnejších žien európskej histórie si zahralo množstvo hercov z Česka, Maďarska, Rakúska a Slovenska, pričom každý hovoril svojim materinským jazykom. "Na začiatku to bol trošku šok, než sme si na to zvykli, ale bola to pre nás všetkých veľká škola toho, ako partnera čítať aj nonverbálne," dodal Kotek. V titulnej úlohe sa predstaví Rakúšanka Marie-Luise Stockinger. Zo slovenských hercov sa diváci môžu tešiť na Táňu Pauhofovú, Zuzanu Mauréry, Alexandra Bártu, Milana Ondríka či Petru Polnišovú.

Prípravy projektu trvali viac ako dva roky, posledná klapka padla v júni tohto roku po 46 filmovacích dňoch. Réžie sa ujal Robert Dornhelm, rakúsky filmár pôvodom z Rumunska, ktorý dlhodobo žije a pracuje v Hollywoode. Pod námet a scenár filmu o najznámejšej habsburskej panovníčke, ktorú v roku 1741 v Bratislave korunovali za uhorskú kráľovnú, sa podpísala česká autorka Mirka Zlatníková, hlavným kameramanom dobovej snímky bol Slovák Tomáš Juríček, kostýmy navrhol slovenský kostýmový výtvarník Ján Kocman.