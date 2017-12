TASR

Ako vyzerajú Vianoce v reholi augustiniánov? Ako v bežnej rodine

Počas sviatkov k nim na večeru prichádza niekto z príbuzných, zvyčajne mama niektorého z bratov.

Na snímke predstavený komunity a rehole augustiniánov na Slovensku pôsobiacich v Košiciach Juraj Pigula. — Foto: TASR/Maroš Černý

Košice 24. decembra (TASR) - Členovia košickej rehole augustiniánov prežívajú Vianoce ako v rodine. Počas sviatkov k nim na večeru prichádza niekto z príbuzných, zvyčajne mama niektorého z bratov. Ako pre TASR priblížil predstavený komunity a rehole augustiniánov na Slovensku pôsobiacich v Košiciach Juraj Pigula, vždy majú pripravené aj jedno miesto pre hosťa - Ježiša.

"Večer začíname modlitbou v kaplnke, kde máme takzvané vešpery z Narodenia Pána, z vigílie. Potom si sadneme za stôl k štedrej večeri a večer slávime o 22.00 h takzvanú polnočnú omšu. Robí to takto aj pápež a my ho nasledujeme," uviedol Pigula.

Pochádza zo siedmych súrodencov a ako povedal, približne rovnako veľkú rodinu spolubratov má i v kláštore. "Nenachádzam nejaké obrovské rozdiely medzi tým, ako sme to slávili doma a ako to slávime v kláštore. Na začiatku vinšujem ako môj otec, keď prišiel a vstúpil do miestnosti pri štedrej večeri – začal vinšom a potom modlitbou. My začíname aj čítaním z Evanjelia podľa Lukáša, a potom je také žičenie si navzájom," povedal predstavený kláštora.

Na štedrovečernom stole v košickom kláštore nechýba kapustnica či takzvané 'bobaľky' (opekance, pozn. TASR) s tvarohom. "Sme tu všetci východniari, takže tie rozdiely v jedle nie sú také veľké. Keďže sme všetci duchovne a formačne vyrastali v Taliansku, patria k tomu aj nejaké talianske veci. Okrem talianskeho vína máme aj taliansky koláč - panettone. Ďalej máme kapustnicu a lososa," priblížil predstavený kláštora.

"Vianoce sú o tom, aby sme prijali dar lásky, ktorý prichádza. Aj ja sám vnímam koľko je nepokoja. Keď idem po nákupných centrách, až také napätie do mňa vstúpi z toho, že koľko nepokojných ľudí stojí v rade. Stále viac vnímam to, že sa potrebujeme zmieriť sami so sebou, odovzdať svoje veci do Božích rúk, a tak prijať ten pokoj, ktorý potom môžeme odovzdávať počas týchto dní," dodal Pigula.