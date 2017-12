TASR

Bokroš oznámil nomináciu na MS20, nezmestili sa do nej piati

Káder má 23 členov, ktorí sa od 26. decembra zúčastnia MS v Buffale.

Na snímke slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov počas prvého tréningu slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov pred majstrovstvami sveta, 7. decembra 2017 v Piešťanoch. — Foto: TASR/Martin Palkovič

Rochester 24. decembra (TASR) – Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov Ernest Bokroš v nedeľu oznámil konečnú nomináciu na juniorský šampionát. Káder má 23 členov, ktorí sa od 26. decembra zúčastnia MS v Buffale.

Bokroš spravil záverečný výber po dvoch prípravných zápasoch s Bieloruskom (4:1) a Ruskom (2:3 sn). Z kádra, ktorý absolvoval sústredenie v Rochesteri, s družstvom na svetový šampionát nepocestujú obrancovia Dušan Kmec a Andrej Leško a trojica útočníkov Niki Jaško, Vladimír Vybiral a Patrik Marcinek.

"Tak ako každý rok sme museli spraviť posledný krok a vyradiť niektorých hráčov z kádra. O to to bolo ťažšie tento rok tým, že všetci chlapci v dvojzápase proti Bielorusku a Rusku podali veľmi dobré výkony a do poslednej chvíle nám zamotali hlavu. Celý realizačný tím sa však musel rozhodnúť pre piatich chlapcov, ktorí opustia náš tím," uviedol Bokroš pre oficiálnu stránku Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).

Slováci na Štedrý deň ukončili záverečnú prípravu a presunuli sa z Rochestru do dejiska turnaja v Buffale. V skupine sa stretnú postupne s Kanadou, USA, Fínskom a Dánskom.