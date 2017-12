TASR

A. Kiska si želá, aby vianočná nálada ostala v srdciach po celý rok

Tento rok to budú pre nich prvé Vianoce s päťmesačným synom Martinom.

Prezident SR Andrej Kiska (druhý vľavo) 24. decembra 2017 navštívil v Spišskej Novej Vsi rodiny v núdzi, zúčastnil sa s nimi na vianočnom obede a odovzdal vianočné darčeky. — Foto: TASR/František Iván

Spišská Nová Ves 24. decembra (TASR) - Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska strávi Štedrý deň s rodinou v Poprade. Na poludnie sa v Spišskej Novej Vsi stretol s rodinami v núdzi, s ktorými sa naobedoval.

"Zaželal by som všetkým občanom našej krajiny, aby si tieto sviatky skutočne užili v kruhu svojich najbližších, v láske, šťastí, porozumení a aby tá nálada, vianočná nálada, ostala v našich srdciach ideálne po celý budúci rok," uviedol.

Ako povedal, doma pravidelne dodržiavajú isté rituály. "Včera sme už ozdobili s deťmi stromček. Bola to hlavne úloha mojej dcéry a syna, ale ja som bol, pravda, veľký pomocník. Kapor je už namočený v mlieku, to je moja úloha, dnes ho spraviť. Manželka už včera navarila úžasnú kapustnicu, spravila zemiakový šalát, takže teraz sa už robia len posledné poriadky. O chvíľku prídem domov, zapojím sa do robenia poriadkov a podvečer sa všetci stretneme," povedal prezident.

Večeru začínajú spevom piesne Tichá noc a po prípitku majú oblátky, cesnak, med, kapustnicu, kapra, šalát a koláče.

Tento rok to budú pre nich prvé Vianoce s päťmesačným synom Martinom. "Budú to prvé jeho Vianoce v živote, ktoré si ešte veľmi neuvedomí, ale viem, že už na budúci rok budeme musieť stromček veľmi chrániť, lebo bude behať," dodal Kiska.