Včera o 14:03 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Hamšík po víťazstve a prekonaní Maradonu: Budeme mať krásne Vianoce

Slovenský futbalista v domácom stretnutí 18. kola najvyššej súťaže so Sampdoriou Janov skóroval v 39. minúte a 116. súťažným gólom sa osamostatnil od Argentínčana Diega Maradonu.

Na snímke Marek Hamšík. — Foto: TASR/AP

Neapol 24. decembra (TASR) - Slovenský futbalista Marek Hamšík sa v sobotu stal najlepším strelcom histórie talianskeho klubu SSC Neapol. V domácom stretnutí 18. kola najvyššej súťaže so Sampdoriou Janov skóroval v 39. minúte a 116. súťažným gólom sa osamostatnil od Argentínčana Diega Maradonu.

Hamšík sa presadil z bezprostrednej blízkosti, keď zužitkoval prihrávku Driesa Mertensa. Domácich poslal do vedenia 3:2, jeho zásah sa ukázal ako víťazný. Skóroval v druhom zápase Serie A za sebou, v 17. kole vyrovnal Maradonov zápis gólom do siete FC Turín. Na 116 gólov potreboval 478 duelov, Maradona dal 115 zásahov v 259 súbojoch.

"Boli to krásne, nezabudnuteľné chvíle. Som veľmi rád, že sa mi podarilo v počte strelených gólov prekonať Diega. Najdôležitejšie je však to, že sme dokázali zdolať Sampdoriu. Bolo to veľké víťazstvo. Dvakrát sme prehrávali, no nakoniec sme vyhrali. Budeme mať krásne Vianoce," uviedol na svojej oficiálnej stránke Hamšík, ktorý 116 súťažných gólov v drese SSC dosiahol za 3783 dni. Prvýkrát trafil 15. júla 2007 v zápase Talianskeho pohára proti Cesene.

Tridsaťročný stredopoliar pôsobí v Neapole od leta 2007, predtým hral za Bresciu a bratislavský Slovan. V Neapole sa postupne stal jedným z kľúčových hráčov mužstva, momentálne je jeho kapitán. V rokoch 2012 a 2014 pomohol SSC k triumfu v Talianskom pohári, v roku 2014 zdvihol nad hlavu taliansky Superpohár. V sezóne 2014/15 sa "Partenopei" prebojovali do semifinále Európskej ligy UEFA.

Hamšík dostal po víťaznom zápase so Sampdoriou darček. "Priatelia mi venovali chrániče s nápisom 116, ktoré mi budú pripomínať prekonanie rekordu. Z gólu mám radosť, najdôležitejšie však je, že sme vyhrali. Tieto tri body majú pre nás dvojnásobnú cenu, lebo Inter prehral. Stálo nás veľa energie a fyzických síl, kým sme otočili nepriaznivý vývoj zápasu. V závere sme trpeli, no podarilo sa nám udržať tesný náskok a všetky body zostali doma," povedal Hamšík do mikrofónov stanice Premium Sport.

Hamšíkovi k rekordu zagratulovali aj kluboví predstavitelia a spoluhráči. "Gratulujem Marekovi. Odteraz je najlepší strelec Neapola. Je skutočný šampión," uviedol šéf klubu Aurelio De Laurentiis. "Marek je výnimočný hráč. Nikdy som nepochyboval o jeho mimoriadnych schopnostiach," povedal tréner Maurizio Sarri. "Som šťastný, že som Marekov spoluhráč, práve on je náš kapitán. Je skvelý hráč, pokorný človek, ktorý môže byť príkladom pre každého," uviedol útočník Lorenzo Insigne.

V sobotu zažil neapolský futbal ešte jednu významnú udalosť. S aktívnou kariérou sa rozlúčil niekdajší kapitán SSC Paolo Cannavaro, ktorý naposledy pôsobil v Sassuole. "Paolo, aký je život... Ja som sa stal historicky najlepším strelcom Neapola a ty si ukončil aktívnu hráčsku činnosť. Paolo, ďakujem za všetko! Dlhé roky sme spolu bojovali o úspechy SSC, znamenal si pre mňa veľa. Práve po tebe som mohol prebrať neapolskú kapitánsku pásku, čo je pre mňa veľká česť. Paolo, ešte raz vďaka za všetko," vzdal mu poctu Hamšík.