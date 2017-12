Lenka Miškolciová

Včera o 18:19 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní 10 prírodných liekov, ktoré vás zbavia pálenia záhy

Nie je ničím výnimočným, ak vás počas vianočných sviatkov potrápi pálenie záhy. Lieky však nie sú to jediné, po čom môžete siahnuť. Existujú aj iné alternatívy.

— Foto: Wisegeek

Bratislava 25. decembra - Pálenie záhy je veľmi nepríjemné a každý človek, ktorý sa s tým stretáva, dobre vie, že vtedy musí rýchlo zobrať situáciu do vlastných rúk, aby bolestivý pocit zmiernil. Väčšina ľudí ihneď siaha po tabletkách z lekárne, ale príroda nám aj v tomto prípade dokazuje, že má liek na všetko. Na pálenie záhy totiž existujú prírodné recepty, ktoré zaženú nepríjemné pálenie rovnako účinne. A čo je na tom najlepšie, máte ich doma aj vy.

Čo za to môže?

Kto to nezažil, nevie si to poriadne predstaviť, ale pálenie záhy trápi veľa ľudí. Spôsobuje ho takzvaný reflux, teda stav, pri ktorom sa žalúdočné kyseliny vracajú späť do pažeráka, čím ho dráždia a vy to pociťujete ako nepríjemné pálenie. A čo za to môže? Väčšinou tento stav vyvoláva nesprávne stravovanie - keď človek je hltavo, príliš veľké porcie jedla alebo skonzumoval väčšie množstvo kyslého alebo ťažkého jedla a niekto je na to jednoducho citlivý viac a má s pálením záhy problémy.

Najlepšie domáce triky proti páleniu záhy

Ako si s tým poradiť? Nie vždy sa človeku podarí vyhnúť príčine a keď dôjde k páleniu záhy, môže siahnuť po týchto skvelých pomocníkoch! Väčšina z nich sú prírodné lieky, ktoré vám bez problémov nahradia tabletky, ktorými by ste sa nemali zbytočne zahlcovať. Väčšinu z nich určite nájdete aj vo svojej kuchyni. Trikov je mnoho, stačí si vybrať ten pravý pre vás:

Zrelý banán

Keď začnete pociťovať pálenie záhy, dajte si banán. Vďaka vysokému obsahu draslíka a vlákniny zabraňuje nadmernej tvorbe kyseliny v žalúdku.

Surový zemiak

Takmer každý má doma zemiaky, a to je výhoda. Ak vás páli záha, nastrúhajte si kúsok surového zemiaku a zjedzte ho. Škroby, ktoré zemiaky obsahujú, by vám mali priniesť úľavu.

Foto: Pexels

Klinčeky

Postačí, ak si dáte do úst 2 klinčeky a žujete ich. Okamžite vám prinesú úľavu.

Žuvačka

Ak nemáte možnosť žuvať klinčeky, vystačíte si aj so žuvačkami, ktoré má takmer každý doma či v taške. Žuvačka síce nie je priamo z prírody, ale môžete byť dobrým pomocníkom, ktorého máte vždy poruke. A hoci to znie prekvapivo, môže pomôcť odvrátiť nepríjemný pocit pálenia záhy. Dôležité je, aby to bola žuvačka bez cukru. Pri žuvaní žuvačky budete častejšie prehĺtať, pričom vymizne reflux z pažeráku. Ideálne je, ak si ju dáte polhodinu po jedle.

Škorica

Uvarenú vodu nalejte do šálky a nechajte v nej vylúhovať trochu škorice. Po chvíli ju preceďte a jednoduchý prírodný liek je na svete.

Foto: Pexels

Soľ

Ak uprednostníte skôr slanšiu variantu lieku, v šálke, v ktorej je do polovice naliata teplá voda,nechajte rozpustiť 1 čajovú lyžičku soli. Soľ dokáže neutralizovať žalúdočné šťavy a keď túto vodu vypijete, uľaví sa vám.

Jablčný ocot

Rovnako ako v prípade soli ide o alkaloid, ktorý vám vie pomôcť udržať hladinu žalúdočných kyselín na uzde a okre toho celkovo zlepšuje trávenie. Aj z neho si doma môžete pripraviť jednoduchý a účinný nápoj proti páleniu záhy. Stačí keď do pohára vody pridáte 1 lyžičku jablčného octu. Ak budete pociťovať po jede ťažkosti, pomôže vám, aby sa vám uľavilo.Môžete ho piť aj preventívne, ideálne 2x denne, a to po jedle.

Foto: Pexels

Jedlá sóda

Jedna lyžička sódy rozmiešaná vo vode je častým pomocníkom, ktorý upokojí pocit pálenia záhy, pretože tiež dokáže neutralizovať žalúdočné kyseliny. Keď ju zalejete vodou, počkajte, kým sa usadí na dno a potom môžete vašu domácu "medicínu" vypiť.

Kefír

Možno sa vám to nebude pozdávať, ale je dokázané, že aj pitie kefíru môže účinne neutralizovať kyseliny v žalúdku. Je to kvôli tomu, že je to zásaditá látka, ktorú vtedy vaše telo potrebuje.

Ďalší pomocníci

Proti páleniu záhy vám môže pomôcť aj rozdrvená pražená rasca zaliata vodou, alebo niekoľko listov bazalky, ktoré necháte 15 minút lúhovať v horúcej vode. Pomôže vám aj zázvorový čaj z pravého nastrúhaného zázvoru, voda s citrónom alebo nastrúhaná mrkva, ktorú budete pomaličky jesť. Dobrým pomocníkom by mala byť aj horčica, takže ak vás trápi pálenie záhy, môžete ju pridať na svoje jedlo a s chuťou sa doň pustite.

Jednoduchý trik na noc

U niektorých ľudí sa zvykne pálenie záhy zhoršovať v noci alebo nadránom. Pomôže vám, ak sa budete snažiť spať na ľavom boku, pričom nebudú môcť žalúdočné kyseliny tak ľahko putovať do pažeráku. Alebo si dajte pod hlavu väčší vankúš, aby ste boli trochu vyvýšení a naklonení. Odporúča sa tiež, aby ste približne 3 hodiny pred tým, ako pôjdete spať, už nejedli.