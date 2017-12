Ed Sheeran napísal skladbu pre Jamesa Bonda v prípade, že by ho niekedy oslovili. Urobili by chybu, ak by to nespravili

Lenka Miškolciová

Ed Sheeran je rád dopredu pripravený. Preto má pieseň pre Jamesa Bonda už pripravenú.

Londýn 26. decembra - Niet pochýb o tom, že zložiť pesničku do filmu o Jamesovi Bondovi je jedným z najväčších privilégií, aké môže spevák či speváčka dostať. Ed Sheeran je na túto výzvu pripravený už teraz. Pesničku do „bondovky“ už podľa jeho vlastných slov napísal. Iba pre istotu, ak by ho náhodou raz oslovili. Informoval o tom portál Independent.

Hoci Ed Sheeran aktuálne kraľuje rebríčkom najhranejších skladieb po celom svete so svojím vianočným hitom Perfect, nedá sa povedať, že vy zaháľal. Dôkazom môže byť aj to, že vo voľnom čase, len tak pre istotu, zložil pieseň do bondovky. Jej názov však odmietol prezradiť, pretože sa obáva, že by mu ho mohol niekto ukradnúť ešte predtým, ako sa pieseň vo filme o Jamesovi Bondovi reálne objaví.

„Melódiu mám napísanú už približne tri roky. Len pre istotu,“ priznal sa Ed Sheeran. Pravdou je však aj to, že zatiaľ ho nikto s ponukou neoslovil. To ho ale neodrádza a tvrdí, že „to je v poriadku.“