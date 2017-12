Dobré noviny

Vianočný bozk pod imelom upevní vzťah. Nefunguje to však, ak urobíte túto malú chybu

Bozk pod imelom je jedna z obľúbených vianočných tradícií. Vedeli ste odkiaľ pochádza a aký je jeho pravý význam?

Ilustračná foto — Foto: flickr.com

BRATISLAVA 25. decembra - S Vianocami sa spája množstvo tradícií. Každý kút na zemi má tie svoje a rovnako aj každá rodina praktizuje vybrané zvyklosti. Avšak jednu vec má celý svet spoločnú a to bozkávanie pod imelom. Rastlinka, ktorá rastie výlučne na stromoch, je uctievaná mnohé roky. Veď už starí Kelti považovali imelo za záhadné a ľudia si ho vešali pri vchode do domu. Verili totiž, že odoženie čarodejnice a zlých duchov. Aj Slovania imelo uznávali a nazývali ho „metlou duchov“.

Bozk pod imelom

Hovorí sa, že bozkávanie pod imelom pochádza z Anglicka. Podľa jednej z mnohých legiend sa pod imelom môžu bozkávať všetky osoby. Avšak, ak sa pod vianočným imelom pobozkajú manželské či zaľúbené páry znamená to znak vernej lásky a pevnosti partnerského zväzku. Treba však vystihnúť ten správny čas, bozkáva sa len v období od Vianoc do Nového roka.

Šťastie a láska

Na našom území nebola tradícia imela zaužívaná, až postupne sa pomaličky začala dostávať do slovenských domácností. Kytičku imela si rodiny kupujú, doma ozdobujú a potom vyberú spôsob využitia. Môže sa zavesiť na strop, pod luster, na zrkadlo, či položiť na slávnostný stôl. Robí sa tak preto, aby imelo prinieslo do domu šťastie. Povera však vraví, že by sme mali imelo dostať do daru a nie si ho kupovať. Až vtedy má tú správnu silu. V prípade, že obdaríme touto rastlinkou mladý pár, prajeme im veľa šťastia, odvahu, lásku a plodnosť.

Imelo je symbolom života od nepamäti. Lístky sú kožovité a neodpadávajú. Kvety sú veľmi nenápadné a tvoria sa v nich plody. Tie po rozpučení lepia a na margo toho sa hovorí, že imelo upevňuje priateľstvá. Práve touto poverou sa pravdepodobne nechali inšpirovať Nóri. Oni imelo považujú za symbol zmierenia. Pohádaní ľudia sa pod stromom s imelom museli udobriť, inak by na seba privolali hnev bohov.