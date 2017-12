Dominika Dobrocká

Zázračný nápoj druidov pre silné srdce a bystrú myseľ: Tí, ktorí ho skúsili, nedajú naň dopustiť!

Symbol zimných sviatkov má obrovskú moc. Prináša nie len šťastie ale pomáha aj so zdravým.

Ilustračná foto — Foto: Pixabay.com

BRATISLAVA 26. decembra - Imelo už mnohé roky sprevádza vianočné sviatky. Stalo sa tak neodškriepiteľnou súčasťou týchto zimných dní. História tejto rastlina pritom siaha až do obdobia Keltov. Až v priebehu času sa práve vo Veľkej Británii začalo imelo považovať za symbol šťastia a ľudia si ho vešali počas vianočných sviatkov nad hlavu. Nejde však len o rastlinku, ktorá podľa mnohých prináša šťastie. Lístky imela sú totiž zázračné a v mnohých krajinách naň nedajú dopustiť.

Kedy je vhodný zber

Podľa odporúčaní by sa malo imelo zbierať najmä z topoľov a dubov. Hovorí sa totiž, že imelo z týchto stromov je najliečivejšie. V prípade ak má niekto záujem pozbierať lístky z imela, mal by tak uskutočniť v marci a apríli. Vtedy nie sú na kríčkoch plody a tak môže byť človek pokojnejší a rýchlejší. Ak by si však predsa len niekto robil zálusk na plody, ktoré sa nesmú užívať vnútorne, zbierajte ich od októbra do decembra. Aj keď sú jedovaté, sú pri zmiešaní s bravčovou masťou vhodné ako obklady pri omrzlinách.

Liečivé účinky

Imelo má výborné liečivé účinky. Využíva na zníženie krvného tlaku. Dopomáha pri zmäkčovaní a odstraňovaní vápenatých usadenín v cievnom systéme, čím sa predchádza srdcovým a mozgovým infarktom. Jeho moc je naozaj všestranná. Tlmí totiž aj bolesti hlavy, zastavuje krvácanie a reguluje vylučovanie žlče. Vraví sa, že imelo brzdí aj delenie buniek a obzvlášť dobre pomáha pri rakovine žalúdka. Rastlinka sa často využíva aj pri výrobe homeopatických liekov. Keďže je však imelo jedovatá rastlina, netreba pri jeho užívaní zabúdať na opatrnosť.

Posilnenie imunity

Vďaka tejto rastlinke si môžete posilniť aj svoju imunity. Stačí posekať čerstvé listy, natlačiť ich do sklenej nádoby a zaliať päťdesiat-percentným liehom. Osem týždňov sa tinktúra musí nechať lúhovať. Po uplynutí tejto doby treba zázrak scediť a pravidelne trikrát denne po dvadsať kvapiek užívať.

Zázračný nápoj druidov

Imelo musíte používať v studenej forme, nikdy sa nesmie zalievať teplou, či dokonca horúcou vodou. Tá totiž zabije v imele všetky zdraviu prospešné látky. Keď ho nazbierate vonku, listy porežte nadrobno a jednoducho usušte. Použitie je jednoduché – 1 lyžičku sušených listov zalejte 200 ml studenej vody. Nechajte lúhovať 12 hodín, sceďte a pite 100 ml ráno a 100 ml večer.