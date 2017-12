Dominika Dobrocká

Včera o 21:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Vnučku zaujali babkine vianočné gule. Keď zistila, čo sa v nich skrýva, nemohla sa prestať smiať

Zdobenie stromčeka vyvolalo obrovský záchvat smiechu. Vianočné gule ukrývali prekvapenie.

Ilustračná foto — Foto: Koláž DN/Pexels

CORK 26. decembra - Zdobenie stromčeka znamená pre mnohé rodiny príjemné a spoločné trávenie času. Rovnako to je aj v rodine Berminghamovcov. Vnučka Alex sľúbila svojej babičke, že jej so zdobením pomôže. Celá situácia mala tú správnu atmosféru až do momentu, kedy staručká pani vybrala nové vianočné gule.

Ozdoby mali fialovú farbu a celé sa trblietali. V okamihu, ako ich začala vnučka vešať na stromček, všimla si niečo zvláštne. Guľu otvorila a keď uvidela, čo sa v nej skrýva, nedokázala zadržať smiech. Cez slzy svojej sedemdesiatštyri-ročnej babičke ukázala obsah a vysvetlila jej, o čo ide. Z ozdoby totiž vytiahla fialové tango nohavičky. Stará pani sa taktiež schuti zasmiala. „Predavač v obchode si musel myslieť, že som dosť zvrátená. No určite, keď som ich kúpila šesť,“ povedala vnučke.

Foto: Twitter/Alex.

Zážitky s babičkami

Alex neodolala a o zážitok zo zdobenia sa chcela podeliť. Rozhodla sa fotografie aj vysvetlenie zverejniť na sociálnej sieti. „Moja sedemdesiatštyri-ročná babička si kúpila vianočné ozdoby v obchode s oblečením. Zistila som to pri zdobení vianočného stromčeka. Myslela si, že ide o vianočné gule. V skutočnosti to však boli fialové trblietavé tangáče,“ napísala Alex. Jej príspevok okamžite komentovali ďalší užívatelia, ktorí so svojim babkami prežili podobné situácie.

Foto: Twitter/Alex.

Babičky to jednoducho vedia

Jedna z reakcií bola aj od užívateľa Alana Balla. Ten opísal vtipný zážitok svojho malého syna a babičky. „Môj syn bol jeden deň u starých rodičov a priznal sa mi, že má nejaké suché pery a trošku ho bolia. „Babička mi dala akúsi mastičku na pery,“ prezradil mi syn. Zistil som, že išlo o čerešňový lubrikant,“ podelil sa Alan.