Lenka Miškolciová

Včera o 14:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Najkrajšie vianočné pesničky, ktoré vám spríjemnia štedrú večeru

Potrebujete vhodnú hudbu k štedrovečernému stolu? Zozbierali sme pre vás niekoľko piesní, ktoré vám spríjemnia vianočnú večeru.

Bratislava 24. decembra - K štedrovečernému stolu sa hodí hudba. Niekto má rád pomalšiu a romantickejšie vianočné piesne, iný sa zase rád šťúra v kaprovi počas spevu rytmickej Mariah Carey. V našom výbere však nájde každý z vás niečo pre seba. Ak teda ešte nemáte vytvorený playlist k štedrovečernému stolu, tu sú naše odporúčania.

Na úvod tie najkrajšie slovenské pesničky

Poďme bratia do Betlehema, Povedzte nám pastuškovia, Narodil sa Kristus Pán

Medzi najhranejšie slovenské piesne patrí Každý deň budú vraj Vianoce v podaní skupiny Lojzo a Mira Žbirku z roku 1991. Paradoxom je však fakt, že pesnička pôvodne vôbec nebola vianočná a mala omnoho hlbší význam - hovorí totiž o revolučných časoch, páde totalitného komunistického režimu, príchode nových čias a prehnaných očakávaniach bežných ľudí (každý deň budú vraj Vianoce, ticho šepkajú ľudia povonku...). V roku 1993 vydala skupina Tublatanka album Poďme bratia do Betlehema, ktorý v tej dobe vzbudil veľkú pozornosť vďaka rockovej úprave piesní Poďme bratia do Betlehema, Povedzte nám pastuškovia, Narodil sa Kristus Pán či Dobrý pastier sa narodil. Ivan Tásler so skupinou IMT Smile nahral v roku 2010 skladbu Najkrajšie Vianoce, Pavol Hammel so skupinou Fermáta nahral pieseň Koleda z periférie, Robo Opatovský vydal dva Vianočné albumy, ten druhý v novembri 2012.

Tichá noc má už takmer 200 rokov a pôvodne to bola báseň

Už 199 rokov patrí k Vianociam pieseň Tichá noc - Stille Nacht či Silent Night. V nemeckom origináli ako Stille Nacht bola pôvodne napísaná ako báseň, jej autorom je kňaz Joseph Mohr. Ten požiadal Franza Xavera Grubera, organistu na fare v dedine Oberndorf pri Salzburgu, aby k básni napísal vhodnú melódiu. V priebehu jedného dňa Gruber skomponoval melódiu a prvýkrát zaznela na polnočnej omši 24. decembra 1818 v Oberndorfe. Zahrali ju v obsadení pre dva sólové hlasy, zbor a gitarový sprievod, pretože kostolný organ nebol v tých dňoch funkčný. Kožené vaky na ňom totiž prehrýzli myši a tak organista ju zahral iba na gitare. Pieseň sa postupne rozšírila po Európe a v roku 1839 ju prvýkrát hrali aj na americkej pôde. Dnes sa táto vianočná pieseň spieva vo viac ako 300 jazykoch na celom svete.

Teraz tie najkrajšie zahraničné piesne (pomalé)

A najkrajšie rezkejšie zahraničné piesne

Do They Know It's Christmas nahralo 36 umelcov vrátane Phila Collinsa, Stinga či Bona

Viacero popových piesní svetovej hudobnej scény s vianočnou tematikou si získalo úspech u poslucháčov. Patrí k nim predovšetkým Do They Know It's Christmas v podaní zoskupenia Band Aid, vydaná v decembri 1984. Autormi tohto projektu boli Bob Geldof, spevák skupiny Boomtown Rats a Midge Ure, gitarista a spevák skupiny Ultravox. Skladbu nahralo 36 umelcov, medzi nimi dievčatá zo skupiny Bananarama, Phil Collins, Boy George, Sting či Bono Vox. Výťažok z predaja bol určený na základnú materiálovú a potravinovú pomoc Etiópii a v marci 1985 prišla do Etiópie prvá zásielka materiálovej pomoci z výťažku tohto projektu.

Na tridsiate výročie tohto songu nahrali pod vedením Boba Geldofa novú verziu tejto piesne, do štúdia prišli One Direction, Bastille, Ed Sheeran, Bono, Chris Martin, Ellie Goulding, Olly Murs, Sam Smith, Sinéad O'Connor či Roger Taylor. Tento song patrí k novému projektu Band Aid 30, ktorý si za cieľ tentokrát kladie získať peniaze na podporu boja proti ebole a preto má aj čiastočne upravený text v rámci tejto témy.