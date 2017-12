Lenka Miškolciová

Otec vešal vianočné ozdoby na dom, keď spadol z rebríka. Hasiči, ktorí mu pomáhali, sa rozhodli, že ich dovešajú za neho

Chceli, aby mala rodina také Vianoce, na aké je zvyknutá.

Denver 19. decembra - Otec rodiny Glenn Elvenholl práve vešal na dom vianočné svetlá, keď spadol z rebríka, zlomil si nohu a vytkol členok. Hasičská záchranná služba bola na mieste takmer okamžite a Glennovi urýchlene pomohli dostať sa do nemocnice, kde bol následne ošetrený. To však nebolo to jediné, čo pre otca rodiny hasiči urobili.

Menšia skupina hasičov sa totiž rozhodla, že zostane pri Glennovom dome a dokončia vešanie ozdôb, pri ktorom Glenn nešťastne spadol. Uvedomovali si, že Glenn sa tak skoro na nohy zase nepostaví a chceli, aby jeho rodina mala aj napriek tomu Vianoce, na aké je zvyknutá. Hasiči sa vyjadrili, že im to pripadalo správne. Najmä, keďže v dome žijú aj malé deti, ktoré sa o svojho otca báli.