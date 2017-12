Kristína Jurzová

Včera o 20:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Chatár legendárnej Rainerky o svojich dielach: Ja už aj keď koňa postavím zo snehu, tak sa bude podobať na mňa

Vlani dostal Petras na Vianoce motorovú pílu, takže snežné sochy sa mu robia o čosi ľahšie.

Na snímke Peter Petras pózuje pred sochou Mikuláša zo snehu pred Rainerovou chatou vo Vysokých Tatrách 12. decembra 2017. — Foto: TASR - Adriána Hudecová

Vysoké Tatry 30. decembra (TASR) – Chatár z Rainerovej chaty Peter Petras každý rok teší návštevníkov snehovými dielami. Do týchto Vianoc postavil už tri a nevynechal ani tradičný betlehem. Pre TASR uviedol, že tohtoročný Mikuláš bol vysoký takmer štyri metre. „Už minulý rok sme mali Mikuláša 6. decembra, pretože boli veľmi dobré snehové podmienky a rovnako je to aj teraz. Vlani to bol prototyp, teraz som vychytal všetky nedostatky kompozície, takže si myslím, že sa celkom pekne podaril,“ zhodnotil Petras.

Mnohí turisti si pri pohľade na snežného Mikuláša všimli, že sa nápadne podobá práve na Petrasa. Podobne to bolo aj v minulosti, keď zo snehu postavil horského nosiča. „Myslím si, že to bude tým, že keď človek niečo robí alebo tvorí, tak dáva do toho tvar, ktorý mu je najbližší alebo ho najčastejšie vidí. No a ja, keď sa ráno pozriem do zrkadla, vidím seba, tak možno je to aj tým. Ale zase vravím, že ja už aj keď koňa postavím zo snehu, tak sa bude podobať na mňa,“ konštatoval s úsmevom chatár. Mikuláša staval viac ako týždeň, keďže bol sneh trochu suchý a sypký, trvalo to o čosi dlhšie ako obvykle. Pri stavbe diel mu pomáha jeho syn s kamarátom, najmä pri nahadzovaní snehu na kopu. Kompozíciu a detaily sôch potom dotvára sám.

Turisti pred legendárnou chatou Rainerkou. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

„Korpus betlehemu je už skoro hotový, veľa sa nachodíme pri tom ukladaní snehu do formy, ale robíme to radi. Veľmi sa nám hodí odmäk, ktorý prišiel, lebo ten sypký sneh trochu zvlhne a keď prídu mrazy, tak stvrdne. Bude sa môcť potom dobre urobiť kopula, ktorá je vlastne základom, aby udržala celú strechu a nepadlo to na figúry. Betlehem bude určite do Vianoc hotový,“ zdôraznil Petras začiatkom decembra s tým, že bude v poradí už osemnástym, ktorý postaví. Toto snehové dielo je neodmysliteľnou súčasťou Trojkráľového poludnia, ktoré Petras organizuje vždy v januári.

Okrem Mikuláša a betlehemu pribudol pred Rainerovou útulňou v nadmorskej výške 1301 metrov do Vianoc aj horský nosič zo snehu. Vlani dostal Petras na Vianoce motorovú pílu, takže snežné sochy sa mu robia o čosi ľahšie. Verí, že budú zdobiť okolie chaty počas celej zimy a nevylúčil, že pribudnú aj ďalšie. „Myslím si, že je v Tatrách na čo sa pozerať, ľudia ani nemusia chodiť do Rakúska,“ uzavrel.