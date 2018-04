TASR

Dnes o 10:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Najväčší skalný most v strednej Európe je v Česku! Za touto nádherou sa oplatí vycestovať

Typické pre túto oblasť sú skalné kopce, hlboké kaňony, pieskovcové veže a stolové hory.

Pravčická brána v Českom Švajčiarsku. — Foto: pixabay.com

Bratislava 22. apríla – Najmladší zo štyroch českých národných parkov je České Švajčiarsko. S rozlohou 79 kilometrov štvorcových leží v Dečínskom okrese Ústeckého kraja a susedí s nemeckým národným parkom Saské Švajčiarsko.

"České Švajčiarsko je oblasť pieskovcových skál zaujímavá skalnými mestami a vyhliadkami, hlbokými roklinami, stenami, vežami či bludiskom. Je to čisto turistický región zameraný na prírodu s hustou sieťou turistických a cyklistických chodníkov. Najkrajšie obdobie pre rýdzu turistiku je jeseň s pestrofarebnou prírodou listnatých lesov. Top zimným turistickým cieľom sú ľadopády v oblasti Krásnej Lípy a Brtníkov, kde sa v skalách tvoria ľadové opony. Sú tam turistické okruhy, kde možno obdivovať 3-4 metre vysoké ľadopády, ale je zakázané na ne liezť," uviedla pre TASR manažérka marketingu národného parku Dana Štefáčková.

Pravčická brána v Českom Švajčiarsku. Foto: pixabay.com

Podľa nej oba susedné národné parky úzko spolupracujú v marketingových aktivitách. Zároveň spoločne tvoria unikátnu pieskovcovú oblasť Českosaské Švajčiarsko, ktorá rozlohou a malým osídlením nemá v Európe obdobu. České Švajčiarsko je národným parkom 17 rokov, no už v roku 1972 bola vyhlásená chránená krajinná oblasť Labské pieskovce.

Sídlo správy národného parku je v Krásnej Lípe. V Dome Českého Švajčiarska je informačné a vzdelávacie stredisko aj interaktívna prírodná expozícia Život tajomstvo inšpirácia. Hlavná činnosť správy je ochrana unikátnej geomorfológie skalnej oblasti s rozmanitosťou rastlín a živočíchov v 97-percentnej zalesnenej ploche.

Tiesňava v Českom Švajčiarsku. Foto: pixabay.com

Typické pre túto oblasť sú skalné kopce, hlboké kaňony, pieskovcové veže a stolové hory. Najvyššia z hôr je Dečínsky snežník (723 metrov nad morom), kaňon Labe v Hřensku (115 m) predstavuje najnižšie miesto v ČR. Výhľad do neho zo 130 metrov vysokej terasy Belveder je až na stolové hory a skalné chrbty v Nemecku, zároveň je kandidátom na zápis do svetového prírodného dedičstva UNESCO. Kaňon predstavuje niekde až 300 metrov hlboký zárez do pieskovca Dečínskej vrchoviny s obsahom viacerých druhov organizmov, ktoré boli považované za vyhynuté.

Socha v Českom Švajčiarsku. Foto: pixabay.com

Súčasťou parku je najväčší skalný most v strednej Európe - Pravčická brána, ktorá je turistickou atrakciou a symbolom Českého Švajčiarska. Oblúk tejto národnej prírodnej pamiatky má výšku 16 a šírku 27 metrov. Vraj je novodobým pútnickým miestom turistov.