Počas fotenia ženích neveste pošepol, prečo si zo všetkých žien vybral práve ju. Výsledkom je dokonalá fotka plná emócií

Táto svadobná fotografia rozplakala tisíce ľudí na internete, nie však od smútku, ale od dojatia.

Dvojica dojíma svet svojou svadobnou fotografiou plnou emócií. — Foto: Facebook/JamesDayPhotography

CANBERRA 17. júna - Svadobné fotografie zachytené pri západe slnka majú svoje osobité čaro, no takých fotiek vznikli už tisíce. Keď fotograf James Day fotil Adriana a Roslyn, ktorí si svoje áno povedali v austrálskom meste Bowral, skrsol mu lepší nápad.

Krása ľudských emócií

Chcel, aby boli ich svadobné fotografie niečím výnimočné, preto chcel zachytiť úprimné zábery a čisté emócie. "Prestaňte pózovať. Teraz si iba vychutnávajte svoj prvý spoločný západ slnka ako manžel a manželka," začal. Potom dal ženíchovi úlohu, vďaka ktorej vznikla ich najkrajšia fotografia, ktorú obdivujú ľudia zo všetkých kútov sveta.

Jediná otázka

Ženícha sa opýtal jedinú otázku. Odpoveď na ňu však počuť nechcel. Chcel, aby ju povedal iba svojej manželke. "Z miliónov ľudí na planéte si sa rozhodol stráviť zvyšok svojho života s Roslyn. Môžeš jej povedať, prečo?" opýtal sa fotograf. Jednoduchá otázka, prečo si vybral práve ju.

Foto: Facebook/JamesDayPhotography

Keď Adrian zašepkal svojej novomanželke do ucha svoju odpoveď, v očiach sa jej zaleskli slzy, ktoré sa jej skotúľali po lícach. Tá scéna dojala aj samotného fotografa, hoci netušil, čo ženích neveste pošepol. O túto fotografiu aj s príbehom jej vzniku sa podelil na Facebooku a začala sa šíriť po internete ako krásny dôkaz lásky dvoch ľudí.

Spoločné tajomstvo

Keď sa fotografa pýtali, či naozaj nevie, čo Adrian povedal svojej manželke, iba krútil hlavou. "To nebolo určené mne. Povedal som mu, aby jej to pošepkal do ucha, pretože to bolo len pre jej uši," povedal fotograf pre portál Huffington Post. Čaro tejto fotografie je totiž okrem prirodzených emócií aj v tom tajomstve, ktoré je iba medzi týmito dvomi mladými ľuďmi. A nech už si povedali čokoľvek, istotne to bolo nádherné vyznanie lásky a fotograf neskrýva nadšenie, že mohol tento krásny okamih zdokumentovať.